Ein Sommergewitter im März

Ein Mann geht während eines starken Regengusses auf der Einkaufsstraße Zeil über die Straße. © Sebastian Gollnow/dpa

Ein Unwetter mit Starkregen ist am späten Montagnachmittag über das Rhein-Main-Gebiet gezogen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlichte eine Unwetterwarnung, die bis zum Abend galt. Darin wurde vor Gewittern mit Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern in der Stunde gewarnt. Zudem könne es zu Starkregen mit bis zu 15 Litern Niederschlag pro Quadratmeter kommen.

Offenbach - Das Unwetter habe sich „rasant innerhalb einer halben Stunde entwickelt“, sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. „Das ist das erste Sommergewitter der Saison.“

Denn obwohl es noch März sei, hätten am Montag im Südwesten Deutschlands teilweise frühsommerliche Bedingungen geherrscht. So stieg die Temperatur in Freiburg auf 23 Grad an. Dabei kam es beim Zusammenwirken von warmen und kalten Luftmassen zu ähnlichen Konstellationen, wie sie auch im Sommer bei Gewitterbildung auftreten. dpa