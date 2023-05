Ein Toter und eine Verletzte bei Absturz von Segelflugzeug

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Um 14.20 Uhr am Pfingstsonntag schrammt plötzlich ein Kleinflugzeug an einem Haus entlang. Anwohner in Wetzlar verständigen die Polizei. Für den Piloten kommt jede Hilfe zu spät. Vieles ist zunächst noch unklar.

Wetzlar - Beim Absturz eines Segelflugzeugs in Wetzlar ist der Pilot ums Leben gekommen. Eine Frau wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtete. Der Flieger habe Augenzeugenberichten zufolge am Sonntagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache ein Haus touchiert und sei dann auf ein Auto gestürzt.

Die Fahrerin wurde verletzt; wie schwer, war zunächst noch unklar. Der Pilot saß allein in dem Flugzeug, die Frau allein im Auto. Mehr Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat die Ermittlungen aufgenommen.

Woher der Pilot kam und wohin er wollte, sowie seine Identität und die der Fahrerin standen zunächst ebenfalls nicht fest. Der Absturz ereignete sich auch nicht - wie zunächst mitgeteilt - in der Innenstadt der mittelhessischen Kreisstadt mit ihren rund 53.000 Einwohnern, sondern im Stadtteil Naunheim. dpa