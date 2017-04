Einbrecher erbeuten Kameras im Wert von rund 200.000 Euro

Eschborn - Kameras und Fotozubehör im Wert von rund 200.000 Euro haben unbekannte Einbrecher in einem Geschäft in Eschborn (Main-Taunus-Kreis) gestohlen.

Die Täter waren in der Nacht auf Freitag durch ein Loch im Dach in den Laden eingestiegen, wie die die Polizei in Hofheim jetzt mitteilte. Das Loch hatten sie selbst in das Dach geschlagen. Nach Angaben der Polizei erbeuteten die Einbrecher unter anderem zahlreiche zum Teil sehr hochwertige Fotokameras. Mit ihrer Beute verließen sie das Geschäft ebenfalls durch das Dach. Details zum genauen Tathergang nannte die Polizei bisher nicht. (dpa)

