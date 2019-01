Einbrecher lässt sich Lasagne schmecken

Ginsheim-Gustavsburg - Ungewöhnliche Beute hat ein Einbrecher in Südhessen gemacht: Er ließ ein Stück hausgemachte Lasagne mitgehen, wie die Polizei mitteilte.

Der Unbekannte hebelte demnach am Mittwochnachmittag in Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) eine Balkontür auf und durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen. Dabei soll er sich an der Pasta bedient haben, die die Bewohnerin frisch zubereitet hatte. Den Schaden an der Balkontür beziffern die Beamten mit rund 1000 Euro, weitere Verluste neben der Lasagne seien bislang nicht bekannt. (dpa)