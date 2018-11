Einbruch in Bunker: Pyrotechnik gerät in Brand

Täter vielleicht verletzt

+ © picture alliance / dpa In dem Bunker ist Pyrotechnik in Brand geraten. © picture alliance / dpa

Fritzlar - In einem ehemaligen Munitionsbunker in Nordhessen ist bei einem Einbruchsversuch Pyrotechnik in Brand geraten. Unbekannte hatten versucht, am Dienstagabend in den mittlerweile privat genutzten Bunker bei Fritzlar-Rothhelmshausen einzubrechen.