Einbruch in Wohnung: Frau ortet gestohlenen Laptop

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein gestohlener Laptop hat die Polizei in Frankfurt auf die Spur eines Einbrechers gebracht. Die 31 Jahre alte Besitzerin des Laptops konnte das gestohlene Gerät orten, nachdem ein Mann am frühen Sonntagmorgen in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen war. Die Frau hatte den 33-Jährigen in ihrem Wohnzimmer auf frischer Tat ertappt. Der Dieb floh daraufhin über eine Balkontür.

Frankfurt am Main - Durch die Ortung konnte die Polizei den wohnungslosen Mann, der das Diebesgut immer noch bei sich trug, festnehmen und in eine Arrestzelle bringen. dpa