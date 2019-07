Love Family Park: Dieser Superstar wird zum Mega-Festival erwartet

Die Infrastruktur für 20 000 Menschen aus 50 Nationen wird für den "Love Family Park" aufgebaut Rüsselsheim erwartet Musikfans aus aller Welt und das Mainvorland verwandelt sich in ein Festivalgelände: Ein logistischer Kraftakt, der bis ins Detail geplant sein muss.

Rüsselsheim - Fans der elektronischen Musik sind reisefreudig und kommen schon mal von weit her, um ihre Stars der Szene zu sehen. Gut möglich, dass viele erst heute mit dem Flieger in Frankfurt einschweben, um zum "Love Family Park" weiterzufahren. Schon beim Landeanflug könnten sie also das Festivalgelände auf dem Rüsselsheimer Mainvorland sehen, sollten sie im richtigen Moment aus dem Fenster schauen. Groß genug wäre es allemal, um von oben weithin sichtbar zu sein.

Rund 20 000 Besucher erwartet der Veranstalter des "Love Family Park", die Mannheimer Eventagentur Cosmopop, die nach 2018 zum zweiten Mal das Eintagesdauerkonzert in Rüsselsheim ausrichtet. Tickets sind für Spontane noch an der Tageskasse für 69 Euro zu haben. Die meisten wurden allerdings schon längst online verkauft, auch an viele Fans aus dem Ausland, darunter sogar aus den USA oder Australien. Rund 50 Nationen hat man bisher registriert.

Love Family Park: Seit einer Woche

"Und für die wollen wir alles so angenehm wie möglich machen", sagt Robin Ebinger, Marketing-Manager von Cosmopop, bei einem seiner finalen Rundgänge über das Gelände am Freitag vor dem Festival und deutet auf die Pflanzen, die gerade palettenweise für die Deko angekarrt werden.

Seit einer Woche wird aufgebaut. Rund 300 Mitarbeiter wuseln auch am Tag vor Beginn noch bei sengender Hitze über den Platz, Gabelstapler fahren umher, Tontechniker drehen am Sound. Die Dixi-Klos stehen schon, ebenso wie die Notfallzelte der Rettungssanitäter. Drei Bühnen stehen für die Musiker bereit, die von 10 bis 22 Uhr parallel das Publikum beschallen werden. Ebinger vergleicht die Infrastruktur mit einer Kleinstadt für zwölf Stunden, die man hier errichtet.

Auf der "Love-Stage", der größten der drei Bühnen, wird am Abend auch Lokalmatador und Techno-Gallionsfigur Sven Väth auftreten. Daneben sind die anderen Künstler so international wie das Publikum. Sie werden extra einfliegen, von einem Shuttle am Flughafen abgeholt und zur Bühne geschleust. Danach geht es für viele gleich wieder zum Airport oder ins Hotel. 80 Prozent der Besucher werden dagegen mit dem Nahverkehr anreisen, heißt es. Das RMV-Ticket ist schließlich im Eintrittspreis enthalten.

Love Family Park: VIP-Bereich für 119 Euro

Wer das VIP-Ticket für 119 Euro gebucht hat, darf dafür in die "Backstage"-Bereiche hinter den Bühnen. Bei einem Glas Champagner soll man von dort einen exklusiveren Blick auf die Künstler erhaschen können. 119 Euro kostete das. Die Tickets sind alle ausverkauft. Beim Essen und den Getränken hat man aus den Fehlern des letztens Jahres gelernt und das Angebot an Ständen verdoppelt. Eine Wassernebelmaschine an den Bühnen und eine Riesendusche sollen für Abkühlung sorgen. Außerdem hat man mehr Sonnenschirme aufgestellt.

von Olaf Kern

