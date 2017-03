Drei Schwerverletzte nach Brand in Asylbewerberheim

Helsa/Kassel - Im nordhessischen Helsa hat in der Nacht zum Mittwoch eine Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Nach Polizeiangaben wurden dabei drei Bewohner schwer verletzt. Die Polizei ermittelt gegen einen 28-jährigen Bewohner.

Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft im nordhessischen Helsa sind drei Bewohner schwer verletzt worden. Mittlerweile ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen einen 28-jährigen Bewohner. Es bestehe der Verdacht, dass er das Feuer gelegt hat, nachdem er im Streit zwei Mitbewohner mit einem Küchenmesser verletzt habe, teilte die Polizei mit. Die beiden 21 und 27 Jahre alten Mitbewohner schweben inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Er soll noch am heutigen Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden.

In dem Gebäude lebten offiziell 26 Asylbewerber. Nach Angaben eines Polizeisprechers gibt es aber Hinweise, dass dort mehr Menschen waren als gemeldet. Das Feuer brach nach Polizeiangaben am Dienstagabend in einem Zimmer im Obergeschoss des Hauses aus und breitete sich dann im gesamten Stockwerk aus.

Bis auf einen Mann, der von der Feuerwehr gerettet wurde, konnten sich alle Bewohner alleine in Sicherheit bringen. Bei den drei Schwerverletzten wurden unter anderem auch Rauchgasvergiftungen festgestellt. Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen übernommen. (dpa)

