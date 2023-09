Eintracht bei Gruppenauslosung in Topf eins

Frankfurts Jessic Ngankam (l) und Torschütze Ellyes Skhiri jubeln nach dem Tor. © Arne Dedert/dpa

Eintracht Frankfurt ist bei der Gruppenauslosung für die Conference League an diesem Freitag (14.30 Uhr) in Monaco in Topf eins gesetzt. Der Fußball-Bundesligist darf damit bei seiner Premiere in diesem europäischen Wettbewerb auf machbare Aufgaben in der Gruppenphase hoffen.

Monaco - Allerdings kann es trotzdem zu Duellen mit namhaften Vereinen wie dem englischen Premier-League-Club Aston Villa oder dem AC Florenz kommen. Beide Teams befinden sich in Topf zwei und gehören damit zu den potenziellen Gegnern der Hessen. dpa