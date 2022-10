Eintracht fordert Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin

Frankfurts Trainer Oliver Glasner gestikuliert. © Uwe Anspach/dpa/Archiv

Eintracht Frankfurt fordert am achten Spieltag der Fußball-Bundesliga den noch ungeschlagenen Spitzenreiter 1. FC Union Berlin. Das Team von Trainer Oliver Glasner muss heute (15.30 Uhr/Sky) im Deutsche Bank Park vor allem Gäste-Stürmer Sheraldo Becker in den Griff bekommen, der bei sechs Saisontoren und drei Torvorlagen steht. Für die in diesem Jahr oft heimschwache Eintracht ist die Partie auch eine Generalprobe für das Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Tottenham Hotspur.