Eintracht Frankfurt kann in Bestbesetzung nach London reisen

Spieler von Eintracht Frankfurt jubeln nach einem Tor. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt kann die Champions-League-Herausforderung bei Tottenham Hotspur in Bestbesetzung in Angriff nehmen. Mit Ausnahme von Aurelio Buta absolvierten alle Profis das Abschlusstraining am Dienstag in Frankfurt am Main, wie die Hessen mitteilten. Frankfurt ist am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) bei den Spurs gefordert und will nach dem 0:

Frankfurt/Main - 0 im Hinspiel erneut punkten, um die Ausgangslage für den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale zu verbessern. Erst nach dem Training in der Heimat flog der Club am Dienstagnachmittag nach London.

Erwartet wird, dass Routinier Makoto Hasebe und Stürmer Randal Kolo Muani in die Startelf zurückkehren. Beide hatten beim 0:3 beim VfL Bochum am Samstag in der Bundesliga gefehlt. Der 38 Jahre alte Hasebe war für seine Leistung gegen Tottenham und Stürmerstar Harry Kane im Hinspiel gelobt worden. Er nimmt derzeit den zentralen Part in der Dreierkette der Hessen ein. Kolo Muani, der in der Bundesliga wegen einer Sperre fehlte, erhält im Sturm derzeit regelmäßig den Vorzug vor Rafael Borré und Lucas Alario. dpa