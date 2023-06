Eintracht Frankfurt stellt Toppmöller am 7. Juli vor

DFB-Pokalfinalist Eintracht Frankfurt stellt seinen neuen Cheftrainer Dino Toppmöller am 7. Juli vor. Der 42-Jährige wird sich zum Auftakt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz (11.00 Uhr) mit Sport-Vorstand Markus Krösche den Fragen der Journalisten stellen, wie der hessische Bundesligist am Montag mitteilte. Am 10. Juli wartet dann der Trainingsstart, zunächst mit Leistungstests.

Frankfurt/Main - Toppmöller erhielt einen Vertrag bis 30. Juni 2026 und folgt auf den Österreicher Oliver Glasner, von dem sich der Club nach zwei erfolgreichen Jahren getrennt hatte. Es ist der erste Cheftrainerposten für den Sohn des ehemaligen Trainers Klaus Toppmöller. Dieser hatte die Eintracht genau vor 30 Jahren übernommen, musste aber nach weniger als einem Jahr wieder gehen. dpa