Eintracht Frankfurt verleiht Verteidiger Onguéné nach Genf

Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Jérôme Onguéné (r) soll ab sofort bei Servette Genf Spielpraxis sammeln.

Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Jérôme Onguéné soll ab sofort bei Servette Genf Spielpraxis sammeln. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitagnachmittag mitteilte, wechselt der 25-Jährige auf Leihbasis für ein Jahr zum Schweizer Vizemeister. Bereits in der Winterpause der abgelaufenen Saison war Onguéné, der noch kein Pflichtspiel für die Eintracht-Profis absolvierte, an seinen ehemaligen Club RB Salzburg verliehen worden.

Frankfurt/Main - Der kamerunische Nationalspieler war im Juli 2022 vom österreichischen Meister nach Frankfurt gewechselt, hatte aufgrund einer Oberschenkelzerrung aber den Saisonstart verpasst. Aufgrund einer Verletzung konnte Onguéné auch nach seiner Rückkehr nach Salzburg kein Pflichtspiel absolvieren. dpa