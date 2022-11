Eintracht Frankfurt verpflichtet US-Talent Paxten Aaronson

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat das US-amerikanische Mittelfeldtalent Paxten Aaronson verpflichtet. Der 19-Jährige kommt von Philadelphia Union aus der Major League Soccer (MLS) an den Main und erhält bei den Hessen einen ab Januar gültigen Vertrag bis 30. Juni 2027, wie der Europa-League-Sieger am Donnerstagabend mitteilte. Aaronson erreichte mit Philadelphia in der zurückliegenden Saison das Finale der MLS, in der er in insgesamt 37 Spielen vier Tore erzielte.

Frankfurt - „Mit Paxten Aaronson konnten wir einen sehr begehrten und talentierten Spieler verpflichten, der unserer Offensive in Zukunft noch mehr Flexibilität verleihen wird“, sagte Sportvorstand Markus Krösche über den ersten Wintertransfer der Eintracht, die sich derzeit auf einer Japan-Reise befindet. „Wir haben mit ihm einen klaren Plan und wollen ihn behutsam aufbauen. Paxten bekommt von uns die nötige Zeit, um sich an das neue Umfeld zu gewöhnen und sich bestmöglich zu entwickeln.“ dpa