Eintracht-Frauen erreichen mühelos Pokal-Achtelfinale

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt sind mühelos ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Bundesligadritte der Vorsaison gewann sein Zweitrundenspiel beim fränkischen Regionalligisten SV 67 Weinberg am Sonntag vor 650 Zuschauern souverän mit 7:0 (3:0). Sjoeke Nüsken mit einem Doppelpack in der 3. und 63. Minute, Lara Prasnikar (18.), Laura Freigang (37.

Aurach - ), Shekiera Martinez (49.), Geraldine Reuteler (62.) und Virginia Kirchberger (67.) erzielten die Eintracht-Tore.

Das Pokal-Achtelfinale findet vom 19. bis 21. November statt. Am kommenden Freitag steht für die Hessinnen der Saisonauftakt in der Bundesliga gegen Vizemeister FC Bayern München an. dpa