Eintracht-Frauen landen in Freiburg ersten Saisonsieg

Teilen

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben nach dem Auftaktremis gegen Bayern München den ersten Saisonsieg in der Bundesliga gelandet. Die Hessinnen setzten sich am Sonntag beim SC Freiburg mit 4:2 (1:1) durch und schoben sich mit vier Punkten auf den vierten Tabellenplatz vor. Die Treffer für die Eintracht erzielten Laura Feiersinger in der 8.

Freiburg - Minute, Lara Prasnikar (52./76.) und Shekiera Martinez (69.). Für Freiburg trafen Lisa Karl (36.) und Chiara Bouziane (77.).

Schon in der ersten Halbzeit hätte die Eintracht mehr als einmal jubeln können, doch Kapitänin Tanja Pawollek und Barbara Dunst trafen jeweils nur den Pfosten. Nach dem Wechsel erwiesen sich die Frankfurterinnen effizienter und verbuchten am Ende verdient drei Punkte. dpa