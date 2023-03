Eintracht für Fan-Vergehen sanktioniert

Fans von Frankfurt brennen Feuerwerk ab. © Arne Dedert/dpa

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist für das Abbrennen von Pyrotechnik im Hinspiel des Achtelfinales in der Champions League gegen die SSC Neapel mit einem Zuschauer-Teilausschluss und einer Geldstrafe belegt worden. Der Unterrang der Nordwestkurve muss beim nächsten Heimspiel in einem europäischen Club-Wettbewerb gesperrt bleiben, urteilte die Disziplinarkammer des Europäischen Fußballverbandes UEFA am Mittwoch.

Frankfurt - Zudem wurde die Eintracht zu einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro verurteilt. Weitere 20.000 Euro muss der Club zahlen, weil bei der Partie am 21. Februar Treppenab- und -aufgänge blockiert wurden. dpa