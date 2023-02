Eintracht in Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha Favorit

Teilen

Oliver Glasner steht vor dem Spiel im Stadion. © Tom Weller/dpa

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt will nach dem Achtungserfolg bei Rekordmeister FC Bayern weiter Kontakt zur Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga halten. Die Hessen empfangen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im eigenen Stadion den krisengeplagten Hauptstadtclub Hertha BSC und sind dabei klarer Favorit. Der erst in dieser Woche ausgeliehene Außenverteidiger Philipp Max könnte direkt von Beginn an spielen.

Frankfurt/Main - In München hatte die Eintracht in der vergangenen Woche überraschend ein 1:1 geholt. Zu einem Wiedersehen mit Fredi Bobic kommt es nicht, der Funktionär musste in Berlin vor einer Woche gehen. dpa