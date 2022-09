Eintracht in Marseille mit Hasebe als Abwehrchef

Eintracht-Fans schwenken eine riesige Fahne auf der Tribüne. © Nicolas Tucat/AFP/dpa

Eintracht Frankfurt setzt im Champions-League-Gruppenspiel bei Olympique Marseille auf Makoto Hasebe als Abwehrchef. Der 38 Jahre alte Japaner rückt in der Partie am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) auf die zentrale Position in der Dreierkette. Evan Ndicka wurde von Trainer Oliver Glasner nach den Ausfällen von Luca Pellegrini und Christopher Lenz auf die linke Abwehrseite beordert.

Marseille - Kapitän Sebastian Rode sitzt nach überstandener Oberschenkelverletzung zunächst auf der Bank. dpa