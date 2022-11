Eintracht-Kapitän: Nicht unbedingt gegen Manchester City

Teilen

Marseilles Valentin Rongier (l) gegen Frankfurts Sebastian Rode. © Sebastian Gollnow/dpa

Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode hat für die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals „keinen Wunschgegner“ Es sei eher so: „Gegen Manchester City würde ich nicht unbedingt gerne spielen. Insgesamt sind alle brutal stark, wir glauben aber trotzdem an unsere Chance“, sagte Rode, der seine Mannschaft mit einem 2:1 bei Sporting Lissabon am Dienstagabend erstmals in der Vereinsgeschichte ins Königsklassen-Achtelfinale geführt hatte.

Frankfurt/Main - Der englische Meister gilt in der Champions League als Topfavorit.

In der Runde der letzten 16, die im Februar und März 2023 ausgespielt wird, gibt es sechs mögliche Eintracht-Gegner. Neben Man City um den deutschen Kapitän Ilkay Gündogan sind dies auch der FC Chelsea, Real Madrid, der SSC Neapel sowie die beiden portugiesischen Vertreter FC Porto und Benfica Lissabon. Der FC Bayern und Tottenham Hotspur kommen dagegen nicht infrage. Die Auslosung findet am Montag (12.00 Uhr) in Nyon statt. dpa