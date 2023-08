Eintracht meldet Kolo Muani für Conference-League-Spiele

Frankfurts Kolo Muani in Aktion. © Arne Dedert/dpa

Der von Paris Saint-Germain umworbene Stürmer Randal Kolo Muani ist von Eintracht Frankfurt fristgerecht für die Playoff-Spiele in der Conference League am Donnerstag (19.00 Uhr/RTL+) und 31. August gegen den PFC Lewski Sofia gemeldet worden. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, ist der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ein Kader von 25 Spielern genannt worden.

Frankfurt/Main - Im Falle des Weiterkommens in die Gruppenphase der Conference League beginnt das Melde-Prozedere von vorn. Meldeschluss ist dafür der 4. September und damit nach Ende der Transferperiode.

Für den 24 Jahre alten Kolo Muani soll der französische Rekordmeister ein Angebot von weniger als 70 Millionen Euro gemacht haben, die Frankfurter Forderung soll bei 100 Millionen Euro liegen. Der Vizeweltmeister war zum Saisonauftakt sowohl im DFB-Pokal als auch am ersten Bundesliga-Spieltag eingesetzt worden. dpa