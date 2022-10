Eintracht mit „bester Aufstellung“ bei Stuttgarter Kickers

Teilen

Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner gestikuliert an der Seitenlinie. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Eintracht Frankfurt will eine Blamage im DFB-Pokal beim krassen Außenseiter Stuttgarter Kickers unter allen Umständen vermeiden. „Wir fahren nach Stuttgart, um im DFB-Pokal zu überwintern“, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner vor der Zweitrunden-Partie am Dienstag (18.00 Uhr/Sky). Gegen den Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg fordert er von seinen Spielern die „bestmögliche Leistung abzurufen“.

Frankfurt - Nach dem 5:1-Sieg des Europa-League-Siegers am Bundesliga-Wochenende gegen Bayer Leverkusen tritt seine Mannschaft mit ordentlich Rückenwind gegen den Fünftligisten an. Glasner will keine Stammkräfte schonen. „Wir werden morgen in der besten Aufstellung spielen und unseren fitten Spielern keine Pause gönnen“, sagte der 48 Jahre alte Österreicher.

Nach zuletzt personellen Engpässen, vor allem in der Abwehr, entspannt sich die Situation vor dem Pokalduell. „Personell sieht es gut aus. Außer Aurélio Buta und Makoto Hasebe sind alle so weit einsatzfähig. Wir haben diese intensiven Wochen dahin gehend gut überstanden“, erklärte Glasner. Wieder eine Option für den Kader seien die zuletzt angeschlagenen Luca Pellegrini, Almamy Touré und Jérôme Onguéné. dpa