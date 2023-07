Eintracht-Neuzugang Koch hofft auf Comeback im DFB-Trikot

Deutschlands Robin Koch spielt den Ball. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Ex-Nationalspieler Robin Koch will sich mit guten Leistungen bei Eintracht Frankfurt für die Heim-EM 2024 empfehlen. „Mein voller Fokus liegt auf Frankfurt, aber die Rückkehr in die Nationalmannschaft ist natürlich auch ein Thema. Ich möchte erst einmal eine gute Saison mit der Eintracht spielen. Dann wird man sehen, ob die Tür wieder aufgeht“, sagte der Neuzugang des hessischen Fußball-Bundesligisten am Dienstag.

Frankfurt/Main - Der 26 Jahre alte Abwehrspieler debütierte im Oktober 2019 unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw in der DFB-Auswahl, für die er bisher acht Länderspiele bestritt. Letztmals im Aufgebot stand Koch bei der Europameisterschaft 2021, wo er jedoch ohne Einsatz blieb.

Rund um den Wechsel vom englischen Premier-League-Club Leeds United zur Eintracht habe es zwar keinen Kontakt mit Bundestrainer Hansi Flick gegeben. Aber ein Comeback im DFB-Trikot ist für Koch „ein großes Ziel“. Um dieses zu realisieren, möchte der Sohn des früheren Bundesligaprofis Harry Koch bei der Eintracht „eine Führungsrolle übernehmen“.

Als Vorbild dient Koch der ehemalige Weltmeister Mario Götze, der nach seinem Wechsel im Vorjahr von der PSV Eindhoven nach Frankfurt das DFB-Comeback schaffte. „Man hat gesehen, dass man über die Eintracht zurück in die Nationalmannschaft kommen kann“, erklärte Koch unlängst in einem Interview auf der Internetseite des Europa-League-Gewinners von 2022. Den Schritt nach Frankfurt habe er sich gut überlegt: „Meine Spielweise und meine emotionale Art auf dem Platz passen perfekt zum Verein.“ dpa