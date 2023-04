Eintracht ohne Ndicka - Hofmann zurück in der Startelf

Gladbachs Trainer Daniel Farke steht im Stadion. © Marius Becker/dpa/Archivbild

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt muss neben Mario Götze und Philipp Max auch auf Abwehrspieler Evan Ndicka verzichten. Im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) steht der Franzose wegen muskulärer Probleme nicht zur Verfügung. Stattdessen sollen Kristijan Jakic und Tuta neben Routinier Makoto Hasebe in der Dreierkette auflaufen.

Frankfurt/Main - Den Platz des gesperrten Götze nimmt der seit Wochen schwächelnde Daichi Kamada ein. Kamadas Abgang zum Saisonende ist seit dieser Woche offiziell verkündet.

Bei den Gästen aus Mönchengladbach rutschten im Vergleich zum 2:0 gegen Wolfsburg Ex-Weltmeister Christoph Kramer, Nathan Ngoumou und Lars Stindl aus der ersten Elf. Kramer habe mit Rückenproblemen das Training am Freitag abgebrochen, berichtete Trainer Daniel Farke bei Sky. „Uns war das Risiko heute zu groß, ihn von Anfang an zu bringen.“ Julian Weigl und der zuletzt gesperrte Manu Koné bilden nun die Doppelsechs. Auch Nationalspieler Jonas Hofmann rückt wieder in die Startelf.

Im Kader steht auch Verteidiger Marvin Friedrich, der unter der Woche in einem Interview über zu geringe Einsatzzeiten und zu wenig Vertrauen klagte. „Er hat jetzt seinen Punkt gesetzt, hat sich aus dem Fenster gelehnt. Jetzt ist er in der Verantwortung abzuliefern im Training und im Spiel“, konterte Farke zuletzt. Kurz vor Anpfiff sagte er, dass aus seiner Sicht das Thema geklärt sei. „Ich kann total nachvollziehen, dass er unzufrieden ist.“ dpa