Eintracht-Profi Dina Ebimbe fällt lange aus

Frankfurts Eric Dina-Ebimbe geht verletzt vom Platz. © Thomas Frey/dpa

Eintracht Frankfurt wird voraussichtlich mehrere Monate auf Éric Junior Dina Ebimbe verzichten müssen. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich in der Heimpartie gegen den FC Schalke 04 am Samstag eine Verletzung am Syndesmoseband zu, wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte. Der von Paris Saint-Germain ausgeliehene Franzose wird am Montag operiert.