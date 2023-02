Eintracht und Darmstadt wollen ins Pokal-Viertelfinale

Teilen

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht steht vor dem Spiel auf dem Spielfeld. © Uwe Anspach/dpa/Archiv

Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 kämpfen im Hessen-Derby um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Im Duell zwischen dem Europa-League-Sieger und dem Zweitliga-Tabellenführer sind die Rollen am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) klar verteilt. Die Eintracht ist klarer Favorit und will diesem Status auch gerecht werden. Allerdings reisen die „Lilien“ mit der Empfehlung von 20 ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie nach Frankfurt.

Frankfurt/Main - Die Eintracht muss auf den verletzten Offensivspieler Jesper Lindström verzichten. Bei Darmstadt fehlen Abwehrchef Patric Pfeiffer, Defensivspieler Matthias Bader und Stürmer Aaron Seydel. dpa