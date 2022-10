Eintracht wie erwartet mit Sow und Jakic gegen Tottenham

Mit Djibril Sow und Kristijan Jakic startet Eintracht Frankfurt in das Champions-League-Gruppenspiel gegen Tottenham Hotspur. Der zuletzt geschonte Sow ersetzt in der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) wie erwartet den verletzt fehlenden Mario Götze, Jakic rückt nach überstandener Hüftentzündung für Luca Pellegrini in die Startelf des Fußball-Bundesligisten.

Frankfurt/Main - Ansonsten vertraut Trainer Oliver Glasner den Spielern, die am vergangenen Samstag beim 2:0 gegen den 1. FC Union Berlin begonnen hatten.

Tottenham-Trainer Antonio Conte schickt exakt die gleiche Anfangsformation auf den Rasen wie beim 1:3 im London-Derby der Premier League gegen den FC Arsenal vor drei Tagen. dpa