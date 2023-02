Eintracht will gegen Bremen den Anschluss zur Spitze halten

Werders Marco Friedl (r) und Amos Pieper (l) kämpfen mit Frankfurts Randal Kolo Muani um den Ball. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Eintracht Frankfurt will in der Fußball-Bundesliga mit einem Heimsieg den Anschluss zur Spitze halten. Das Team von Cheftrainer Oliver Glasner empfängt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) den SV Werder Bremen. Um den Kontakt zu den Champions League-Plätzen nicht abreißen zu lassen, wären drei Punkte für den Tabellensechsten wichtig. Doch Aufsteiger Bremen rangiert aktuell nur drei Plätze hinter der Eintracht und spielt bisher eine gute Saison.

Frankfurt/Main - Beide Mannschaften mussten am vergangenen Spieltag eine Niederlage hinnehmen. Die Glasner-Elf verlor mit 0:3 in Köln, das Team von Trainer Ole Werner zu Hause gegen Borussia Dortmund (0:2). dpa