Eintracht will gegen Stuttgart drei Punkte holen

Frankfurts Torwart Kevin Trapp (M) und Mario Götze (vorne l) applaudieren den mitgereisten Fans. © Swen Pförtner/dpa

Im Rennen um einen Champions-League-Platz will Eintracht Frankfurt mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart weiter an der Konkurrenz dranbleiben. Die Hessen gehen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) als Favorit in das Duell mit dem Tabellen-15., der mitten im Abstiegskampf steckt. Auch die jüngste Bilanz spricht für die Frankfurter, die vor heimischer Kulisse seit sieben Jahren nicht mehr gegen den VfB verloren haben.

Frankfurt/Main - Eintracht-Trainer Oliver Glasner muss auf den verletzten Offensivspieler Jesper Lindsröm verzichten, für den Rafael Borré in die Startelf rückt. dpa