Eintracht will Heimserie gegen Leverkusen ausbauen

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. © Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen will Eintracht Frankfurt im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in die Erfolgsspur zurückkehren. Trainer Oliver Glasner muss in der Partie heute (15.30 Uhr/Sky) allerdings gleich auf sechs Defensivspieler verzichten, darunter auch Abwehrchef Makoto Hasebe. Der 38 Jahre alte Japaner fällt wegen eines Innenbandanrisses im Knie für mehrere Wochen aus.

Frankfurt/Main - Mut macht den Hessen zumindest die jüngste Statistik: Die letzte Heimniederlage gegen die Werkself liegt fast fünf Jahre zurück, seither wurden alle Duelle im eigenen Stadion gewonnen. dpa