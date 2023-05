Eintracht will sportliche Krise im Pokalspiel beenden

Randal Kolo Muani steht auf dem Platz. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Eintracht Frankfurt will die sportliche Krise mit einem Erfolg im Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) beim VfB Stuttgart beenden. In der Fußball-Bundesliga sind die Hessen zuletzt in neun Spielen ohne Sieg geblieben. Die Frankfurter gewannen fünfmal den DFB-Pokal, zuletzt 2018. In Stuttgart wird aller Voraussicht nach der französische Stürmer Randal Kolo Muani in die Startelf zurückkehren.

Frankfurt/Main - Wegen Adduktorenproblemen musste er eine Pause einlegen. Auch Linksverteidiger Evan Ndicka ist wieder fit und dürfte wieder in die Abwehr rücken. dpa