Elektro-Auto brennt in Garage - Katze aus Haus gerettet

Von: Stefanie Lipfert

Am Mittwochabend steht ein Elektro-Auto in einer Garage in Groß-Umstadt in Flammen. Feuerwehrleute müssen auch eine Katze retten.

Groß-Umstadt - Feuerwehrkräfte in Groß-Umstadt-Richen (Darmstadt-Dieburg) mussten sich Mittwochabend (19. Juli) einem besonders herausforderndem Brand stellen: Gegen 21. 30 Uhr stand ein Elektro-Auto in einer Garage in Flammen. Was die Löscharbeiten besonders schwierig gestaltete: die geschlossene Garage. Grund für den Brand: „Wahrscheinlich technischer Defekt. Die Batterie fing an zu glühen und dadurch ist ein Feuer entstanden“, erklärt René Kirch, Bürgermeister von Groß-Umstadt.

Die Einsatzkräfte mussten mit einer Spezialsäge das Garagentor öffnen, um das Feuer bekämpfen zu können. Aufgrund der spezifischen Konstruktion und den Materialien eines Elektroautos waren die Löschungsarbeiten besonders herausfordernd. Bei dem Brand waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort. „Gegen 21. 30 Uhr wurde die Feuerwehr alamiert und war zehn Minuten später am Einsatzort“, berichtet René Kirch.

Am Mittwochabend (19. Juli) geriet ein Elektro-Auto in einer Garage in Brand. © 5VISION.NEWS

Brand E-Auto in Groß-Umstadt: Spezialfirma kümmerte sich um Abtransport

Bei dem Brand war besondere Vorsicht geboten. „Es musste entsprechend vorsichtig gekühlt werden“, so der Bürgermeister. Wegen der Schwierigkeiten beim Löschen wurde ein Spezialunternehmen für den Abtransport des Elektro-Autos beauftragt. „Das Auto muss in Quarantäne gebracht werden, sodass gesichtert ist, dass nicht ein zusätzlicher Brand entsteht oder eine zusätzliche Explosion“, so der Bürgermeister.

Die Einsatzkräfte räumten das angrenzende Haus rechtzeitig und konnten es somit vor den Flammen retten. Ein bemerkenswerter Moment bei den Löscharbeiten war die Rettung einer Katze. Aktuell ist das Haus bis auf Weiteres nicht bewohnbar. „Das Haus selber ist nicht in Mitleidenschaft gezogen, aber durch die Verrauchung haben wir der Familie empfohlen, heute Nacht woanders zu übernachten“, sagt René Kirch.

Bei dem Löscheinsatz konnte eine Katze gerettet werden. © 5VISION.NEWS

E-Auto brennt in Garage: Familie aus Richen kommt bei Nachbarn unter

Trotz der schwierigen Umstände konnte die betroffene Familie bei Nachbarn unterkommen. „Das ist eine schöne Möglichkeit, damit man einfach direkt in der Nähe bleiben kann“, so Kirch. Trotz des erfolgreichen Rettungseinsatzes ist der entstandene Sachschaden bei dem Brand erheblich. (Stefanie Lipfert)