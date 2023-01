Elf Jahre altes Kind bei Unfall in Südhessen schwer verletzt

Teilen

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Mörfelden-Walldorf schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Elfjährige am frühen Mittwochmorgen einen Fußgängerüberweg überquert, als sie von einem Auto erfasst wurde. Dabei sei sie so schwer verletzt worden, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei Südhessen mit.

Mörfelden-Walldorf - Warum der 77 Jahre alter Autofahrer das Kind übersehen hatte, war den Angaben zufolge zunächst unklar. dpa