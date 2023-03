Elf Jahre Haft für Ex-Trainer wegen Missbrauchs gefordert

Ein Wappen mit dem Hessen-Löwen ist in einem Gerichtssaal an der Wand befestigt. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Im Prozess gegen einen früheren Fußball-Jugendtrainer haben die Verteidiger des 35-Jährigen am Montag elf Jahre Haft wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs zahlreicher Kinder und Jugendlicher beantragt. Die von der Staatsanwaltschaft zusätzlich geforderte anschließende Sicherungsverwahrung lehnten die Rechtsanwälte dagegen ab. Die Jugendstrafkammer des Landgerichts Frankfurt wird voraussichtlich am Donnerstag das Urteil verkünden.

Frankfurt/Main - Der 35-Jährige hat sich wegen 69 Taten vor Gericht zu verantworten, er soll elf Kinder und Jugendliche zwischen 2014 und 2021 vergewaltigt beziehungsweise sexuell missbraucht haben. Zwischen Sommer 2019 und Oktober 2021 arbeitete der Mann als Jugendtrainer für Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Kinder und Jugendliche des hessischen Vereins waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft aber nicht betroffen.

In dem weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführten Verfahren legte der Angeklagte dem Vernehmen nach ein Teilgeständnis ab. Die Staatsanwaltschaft forderte am vergangenen Freitag 14 Jahre Haft plus anschließender Sicherungsverwahrung. Die acht Rechtsanwälte der verschiedenen Nebenkläger schlossen sich diesem Antrag weitgehend an. Ob die Urteilsverkündung öffentlich sein wird, konnte das Gericht am Montag noch nicht sagen. dpa