Elfjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein elfjähriger Junge ist am Freitagnachmittag im Landkreis Offenbach von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge habe mit seinem Fahrrad eine Straße nahe Rödermark-Ober-Roden überqueren wollen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe er vermutlich nicht auf den Verkehr geachtet, so dass er von dem Auto erfasst wurde. Der Junge sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Polizeisprecher.

Rödermark - Zuvor hatte „5vision.media“ über den Unfall berichtet. dpa