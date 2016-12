Eltern vergessen Elfjährigen auf Parkplatz

Kurios

Vöhl/Korbach - Eltern haben ihren elfjährigen Sohn auf einem Parkplatz in Vöhl vergessen. Das aus Südhessen stammende Paar habe mit seinem Auto dort für einen Fahrerwechsel angehalten, berichtete die Polizei in Korbach am Freitag.

Die beiden bemerkten nicht, dass auch der Junge ausstieg und fuhren weiter. Erst eine Stunde später in Paderborn bemerkten sie die Abwesenheit des Kindes und riefen die Polizei. Der Junge war schon in der Obhut der Beamten. Er war, nachdem seine Eltern am frühen Donnerstagabend davon gefahren waren, in einen nahen Friseursalon gegangen und hatte dort um Hilfe gebeten. (dpa)

