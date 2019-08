In Elz ist ein Junge von einem Hund angefallen worden.

In Elz ist ein 8 Jahre alter Junge von einem Hund angefallen worden. Die Polizei sucht die Halterin des Tieres.

Elz (Limburg-Weilburg) – Am Mittwochmittag (21.8.2019) ist ein 8 Jahre alter Junge von der Schule in Elz nach Hause gegangen. Er befand sich auf dem Fußgängerüberweg in der Limburger Straße Ecke Adolfstraße, wie die Polizei berichtet. Dort soll ihm eine erwachsene, weibliche Person mit Hund begegnet sein.

Elz: Hund fällt Jungen an

Der mittelgroße, schwarze Hund soll den Jungen daraufhin angefallen und in den Oberschenkel gebissen haben. Der Junge erlitt dabei leichte Verletzungen, die im Nachgang ärztlich versorgt wurden. Die Polizei sucht nun die Halterin des Hundes. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Nummer der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

marv

