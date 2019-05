Kleinflugzeug stürzt ab: Frau stirbt, Pilot in Lebensgefahr

Bei dem Absturz eines Ultraleichtflugzeuges im Kreis Limburg-Weilburg kommt eine Frau ums Leben. Der Pilot wird zudem lebensgefährlich verletzt.

Elz - Am Samstag, gegen 17:45 Uhr, kam es unmittelbar nach dem Start eines Ultraleichtflugzeuges in Elz, auf einem Sport- und Segelflugplatz, zum Absturz der Maschine. Der Unfall passierte in der Nähe der B8 im Kreis Limburg-Weilburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte das Flugzeug aus etwa 40 bis 60 Metern über die linke Tragfläche und stürzte in den Waldsaum neben der Startbahn.

58-jähriger Pilot und 53-jährige Ehefrau im Flugzeug

Im Flugzeug befanden sich laut Polizei der 58-jährige Pilot und dessen 53-jährige Ehefrau. Beide Personen stammen aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Die Ehefrau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Der Pilot wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

dr

