Enkelinnen sexuell missbraucht?

Fulda - Im Prozess um mutmaßlichen sexuellen Missbrauch zweier Enkelinnen hat sich der 82 Jahre alte Angeklagte zum Auftakt nicht geäußert.

Mehrere Familienangehörige nutzten am Mittwoch vor dem Landgericht Fulda ihr Aussageverweigerungsrecht. Insgesamt werden dem Angeklagten 123 Fälle von sexuellem Missbrauch vorgeworfen. Das Gericht tagt als Jugendkammer, weil die mittlerweile erwachsenen Opfer über Ereignisse in ihrer Kindheit und Jugend aussagen werden. Rund zehn Jahre lang soll das Martyrium der Enkelinnen gedauert haben, von 1996 bis 2006. Die Übergriffe begannen laut Anklage jeweils kurz nach der Einschulung der Mädchen. Der Großvater soll seine Enkelinnen in ihrem eigenen Elternhaus missbraucht haben. Gegenüber der Polizei hatte er die Tatvorwürfe bestritten. Die ältere Schwester soll er bis zu ihrem 14. Lebensjahr immer wieder auf dem Küchenstuhl oder beim Fernsehen im Wohnzimmer auf seinen Schoß gezogen und unsittlich berührt haben. Die jüngere Schwester soll sich mehrmals zu dem Mann ins Bett gelegt haben, wo er sich dann sexuell erregt haben soll. In den Verfahren sind insgesamt 17 Zeugen geladen, angesetzt sind zunächst Verhandlungstermine bis Anfang Mai. (dpa)

