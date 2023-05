Entgangene Gewinne bei Krypto-Währungen kein Haftungsgrund

Beim Geld hört die Freundschaft schon mal auf. Wegen erhoffter, aber entgangener Gewinne bei Spekulationen mit Krypto-Währungen sehen sich zwei Männer vor Gericht wieder. Investiert ein Freund Geld eines Freundes mit dessen Zustimmung in verschiedene Krypto-Währungen und komme es bei Umwechslungen zu Kursverlusten, hafte der beklagte Freund nicht auf entgangenen Gewinn.

Frankfurt - Dies urteilte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) mit einer am Freitag veröffentlichten Entscheidung. (Az. 13 U 82/22)

In dem Fall habe der Kläger mit dem seinerzeit eng befreundeten Beklagten vereinbart, ihn bei Investitionen in Krypto-Währungen zu unterstützen und überwies ihm 85.000 Euro. Dieser investierte in zwei verschiedene Währungen und wechselte später spekulativ zwischen zwei Währungen hin und her. Der erhoffte Gewinn bei einem dieser Wechselgeschäfte blieb aus.

Zwischen den Parteien habe Einigkeit bestanden, dass der Beklagte in dem risikoreichen Bereich der Krypto-Währungen investieren soll. Er habe ihm freie Hand gelassen und jederzeit Einblick und Zugriff auf die Konten gehabt. Dem Kläger sei es gerade darum gegangen, hochrisikoreich zu investieren und Gewinne zu erzielen. Und dies sei auch gelungen. Das eingesetzte Kapital des Klägers habe sich bei den erworbenen und noch vorhandenen Anteilen einer Kryptowährung nahezu vervierfacht.

Das Oberlandesgericht widersprach mit seiner Entscheidung in Teilen der ersten Instanz, dem Landgericht Darmstadt. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. dpa