Entgleiste Lok von Güterzug sorgt für erhebliche Staus

Die entgleiste Lok eines Güterzugs hat am späten Dienstagnachmittag zu erheblichen Staus in Wiesbaden geführt. Sie hatte mehrere mit Gefahrgut beladene Waggons vom Industriepark Kalle-Albert zu einem Bahnhof ziehen sollen, wegen eines technischen Defekts entgleiste sie, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, die Waggons seien unbeschädigt zurück in den Industriepark gebracht worden.

Wiesbaden - Die im Berufsverkehr viel befahrene Kasteler Straße wurde für zwei Stunden voll gesperrt, verletzt wurde bei dem Unglück niemand. dpa