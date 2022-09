Entlaufenes Känguru tot an Bahnstrecke aufgefunden

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Das vor knapp drei Wochen aus einer Auffangstation in Nordhessen entlaufene Känguru ist tot. Mitarbeiter der Bahn fanden das verendete Tier am Donnerstag an einer Bahnstrecke bei Sontra (Werra-Meißner-Kreis), wie die Polizei am Freitag in Eschwege mitteilte.

Sontra/Eschwege - Demnach wurde das Känguru mutmaßlich von einem Zug überfahren. „Hinweise darauf, dass das Tier unter anderen Umständen zu Tode kam, ergaben sich nicht“, hieß es im Polizeibericht.

Das männliche Tier war zusammen mit einem weiblichen Artgenossen aus dem Gehege in Sontra ausgebüxt. Das Weibchen wurde allerdings ein paar Tage später wieder eingefangen. dpa