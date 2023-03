Entlaufenes Schaf legt Verkehr im Schwalm-Eder-Kreis lahm

Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert einen Mann. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Nicht alltäglicher Einsatz für die Bundespolizei in Nordhessen: Ein entlaufenes Schaf im Eisenbahntunnel bei Guxhagen störte den Zugverkehr auf der Strecke Guntershausen-Bebra (Schwalm-Eder-Kreis). Der Bahnverkehr wurde deshalb am Sonntagabend kurzzeitig gestoppt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten fanden das entlaufene Tier schließlich und trieben es aus dem Tunnel heraus.

Guxhagen - Das Schaf lief unversehrt in ein angrenzendes Waldstück. Der Bahnverkehr nahm kurze Zeit später seinen Betrieb wieder auf. Die Bundespolizei bat um Mithilfe bei den Ermittlungen. dpa