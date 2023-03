Entschärfung von Weltkriegsbombe in Hanau beginnt

Ein Lautsprecherwagen der Polizei fährt vor der Bombenentschärfung durch das Evakuierungsgebiet. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes haben am Sonntag in Hanau mit der Entschärfung einer Fliegerbombe begonnen. Dies sagte eine Sprecher der Stadt. Um 13.59 Uhr sei die Evakuierung abgeschlossen gewesen. Wegen der 500 Kilogramm schweren Bombe hatten zuvor rund 17.000 Menschen im Stadtteil Nordwest ihre Wohnungen verlassen müssen. Der Sprengkörper war am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden worden.

Hanau - Bereits am Samstag waren vier Altenwohnheime und Wohnstifte evakuiert worden. dpa