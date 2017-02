Kasseler Bürgerfest bleibt vegetarisch

Kassel - Die Organisatoren des Kasseler Fests zum Tag der Erde halten an ihrer Entscheidung fest, dass es bei der Veranstaltung am 23. April weder Bratwurst noch Steak oder Schnitzel geben wird. Am Dienstagabend sei bei einem Treffen die bereits vor Weihnachten getroffene Entscheidung bestätigt worden, sagte Hubert Grundler, Vorsitzender des Vereins Umwelthaus Kassel, am Mittwoch.

Die Veranstalter hätten nicht damit gerechnet, dass das Thema solche Wellen schlagen und selbst im Stadtparlament diskutiert werden würde. Dass das Fest vegetarisch sein soll, war unter anderem in der lokalen CDU auf Kritik gestoßen. "Wir halten es für zumutbar, bei einem Fest, das von 11 bis 18 Uhr dauert, auf Fleisch zu verzichten", sagte Grundler. Gleichzeitig sei er mit der Bezeichnung "Wurst-Verbot" nicht glücklich. Jeder Veranstalter entscheide über Programmpunkte oder die Art der Musik, die auf einem Fest gespielt werde.

Die Entscheidung für ein Verzicht auf Fleisch sei nichts anderes. Zudem sei das Fest schon immer inhaltlich ausgerichtet mit Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit. Ausschlaggebend seien zudem die Platzverhältnisse im Stadtteil Wolfsanger, in dem das Fest in diesem Jahr stattfindet. "Wir mussten von sonst 220 Ausstellern auf maximal 160 reduzieren. Unter den 70 Absagen sind drei Essensstände mit Fleischangeboten", sagte Grundler. (dpa)

