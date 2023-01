Entwarnung bei Häfner: Routinier kann bei WM spielen

Handball

+ © Axel Heimken/dpa Deutschlands Kai Häfner liegt am Boden. © Axel Heimken/dpa

Aufatmen bei den deutschen Handballern: Rückraumspieler Kai Häfner hat sich im Länderspiel gegen Island keine schwere Verletzung am Knie zugezogen. Er steht der DHB-Auswahl bei der am Mittwoch beginnenden Weltmeisterschaft in Polen und Schweden zur Verfügung. Der 33-Jährige vom Bundesligisten MT Melsungen war beim 33:31-Sieg am Sonntag in Hannover nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler vorzeitig ausgeschieden.

Hannover - Nach einer schnellen und effektiven Behandlung durch die medizinische Abteilung soll der Routinier in Kürze wieder voll einsatzfähig sein, teilte der DHB am Montag mit. dpa