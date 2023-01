Erdrutsch an der A49 – Nordportal des Tunnels Frankenhain gesperrt

An der A49 bei Schwalmstadt hat ein Erdrutsch die Sperrung der Autobahn verursacht. © Mark Pudenz

Wegen eines Erdrutsches an einem Tunnel der A49 kann die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Der Tunnel Frankenhain wird gesperrt.

Schwalmstadt – Ein Erdrutsch am Nordportal des A49-Tunnels Frankenhain ist die Ursache für die Vollsperrung der Autobahn 49 zwischen den Anschlussstellen Neuental und Schwalmstadt. Erd- und Schlammmassen lösten sich am Sonntagmorgen vermutlich aufgrund des andauernden Regens oberhalb des Tunnelportals und rutschten seitlich an der Tunneleinfahrt runter. Ein Teil der Erd- und Schlammmassen landete teilweise im Einfahrtsbereich des Tunnels. Ein Geländer, welches beide Nordportale oberhalb umläuft, wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und rutschte mit ab. Andere Teile des Geländers hielten weitere Erdmassen vorerst vom Abrutschen ab.



Aufgrund der erhöhten Gefahr weiterer Abgänge sperrte die Autobahngesellschaft die A49 in südliche Richtung zwischen den Anschlussstellen Neuental und Schwalmstadt. Wie lang diese andauern wird, konnte vor Ort nicht abgeschätzt werden. (mpu)

Der betroffene Abschnitt der A49 wurde erst im letzten Sommer eröffnet.