LKW erfasst elfjähriges Mädchen

Hofheim - Am Montagmittag wird ein elfjähriges Mädchen bei einem Unfall in Hofheim schwer verletzt. Ein LKW-Fahrer hatte das Kind beim Abbiegen übersehen.

Gegen 12.45 Uhr befährt ein 28-jähriger LKW-Fahrer in Hofheim mit seinem Fahrzeug die Reifenberger Straße aus Richtung Kelkheim kommend. Laut Polizei biegt er im Einmündungsbereich nach rechts in die Niederhofheimer Straße ein und übersieht dabei ein elfjähriges Mädchen. Das überquert zu diesem Zeitpunkt gerade mit seinem Tretroller außerhalb des Fußgängerüberwegs die Straße. Das Kind wird vom Laster erfasst und schwer verletzt. Es kommt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt in dem Fall. (jo)

