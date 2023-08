Tasche für E-Autos? Spektakuläre Erfindung aus Bad Homburg sorgt für Furore

Von: Matthias Kliem

Teilen

Der „RecoverEBag“ für abgebrannte E-Autos wurde in Bad Homburg im Hochtaunuskreis entwickelt und bereits auf einem Fährschiff getestet.

Bad Homburg - Harald Samoiski hat in den vergangenen Tagen besonders aufmerksam die Nachrichten verfolgt. Der Brand auf dem Auto-Frachter vor der niederländischen Küste hat den erfindungsreichen Bad Homburger Feuerwehrmann vor allem aus beruflichen Gründen interessiert. Immerhin sind auf dem offenen Meer nach bisherigen Informationen mehrere Fahrzeuge mit E-Motor in Brand geraten und schwer zu löschen. Auch Samoiski und seine Feuerwehrkameraden haben es angesichts der zunehmenden Zahl an E-Automobilen auf den Straßen immer häufiger mit Hochvolt-Technik zu tun - und stehen vermehrt vor der Herausforderung, solche Fahrzeuge zu löschen, zu sichern und transportfähig zu machen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Einsatzkräften können die heimischen Retter dabei auf ein Hilfsmittel zurückgreifen, das vor knapp zwei Jahren der Öffentlichkeit präsentiert wurde, seitdem zur Standard-Ausstattung der Feuerwehren im Hochtaunuskreis gehört und angesichts der Havarie vor der Insel Ameland eine Aktualität erfahren hat, an die bis vor wenigen Tagen noch nicht zu denken war: den sogenannten RecoverEBag. Zur Erinnerung: Das ist eine überdimensionale Tasche, in die ein in Brand geratenes E-Auto nach dem Löschen gepackt werden kann. Der flexible Behälter wird dann mit Wasser gefüllt, das Auto somit gekühlt und der Großbatterie Temperatur entzogen, um Zersetzungsprozesse einzudämmen.

Tasche fürs E-Auto: 270 RecoverEBag aus Bad Homburg schon im Umlauf

„Wir waren vor der Zeit“, sagt Samoiski selbstbewusst. Die Idee zu der ebenso einfachen wie genialen Erfindung hatte der 41-Jährige, der hauptberuflich als Hauptbrandmeister bei der Flughafenfeuerwehr arbeitet, zusammen mit Feuerwehrleuten aus Bad Homburg entwickelt. Sie tüftelten rund ein Jahr und brachten ihr „Baby“ dann gemeinsam mit einer mittelständischen Firma aus dem Westerwald zur Marktreife.

Seitdem ist viel passiert. „Der RecoverEBag setzt sich durch“, ist auch Bad Homburgs Stadtbrandinspektor Guischard überzeugt. Inzwischen sind rund 270 Systeme im Umlauf. Der kurstädtischen Feuerwehr hat der XXL-Sack schon bei mehreren Einsätzen gute Dienste geleistet, bei Abschleppunternehmen werde er aufgrund der einfachen Bedienung und des geringen Packmaßes geschätzt - und auch die Schifffahrt ist schon auf das Rettungsmittel made in Homburg aufmerksam geworden.

„Wenn es auf Schiffen brennt, kommt nicht innerhalb von zehn Minuten die Feuerwehr. Die Crew ist eine lange Zeit auf sich allein gestellt“, gibt der Homburger Feuerwehrchef zu bedenken. Aus diesem Grund komme beim Brand von E-Autos auf See der schnellen Stabilisierung der Lage eine hohe Bedeutung zu. Wird ein E-Auto nach dem Löschen nicht weiter gekühlt, fängt es immer wieder von neuem an zu brennen.

Das Problem: Auf Frachtschiffen ist in der Regel kein eigener Container vorhanden, um E-Fahrzeuge darin zu sichern und zu kühlen - mal ganz davon abgesehen, dass man solche Großbehälter auch gar nicht an Ort und Stelle bringen könnte, wenn Auto an Auto steht, die Fahrzeuge alle fixiert sind und die Decks meist eine minimale Höhe haben. Der RecoverEBag ist nach Einschätzung seiner Erfinder derzeit die einzig taugliche Möglichkeit, ein brennendes Auto auf Frachtschiffen zur Ruhe zu bringen.

Übung unter realistischen Bedingungen: Auf einem Fährschiff in Kroatien haben Seenotretter, Hafenkapitäne und Mitglieder der Berufsfeuerwehr Dubrovnik den Einsatz des RecoverEBags geprobt. © privat

RecoverEBag aus dem Taunus kommt herum: Kontakte in Rostock und an der Adria

Aber auch Fährschiffe transportieren immer mehr elektrisch angetriebene Autos und müssen sich darauf einstellen. Den Kameraden in der Partnerstadt Dubrovnik hat die Bad Homburger Feuerwehr deshalb nicht nur einen RecoverEBag geschenkt - im vergangenen Jahr wurde das System dort auch Hafen-Kapitänen, Seerettern und Feuerwehrleuten vorgeführt. An der Adria-Küste wurde der Einsatz des E-Auto-Sacks auf einer Fähre demonstriert und gemeinsam geprobt. „Es war erstaunlich, dass die Teilnehmer intuitiv und aus dem Stand heraus mit dem neuen Rettungsmittel zurechtkamen“, berichtet Guischard.

Kontakte gibt es auch nach Rostock, wo die Gesellschaft für Sicherheitstechnik/Schiffssicherheit Ostsee (GSSO) ihren Sitz hat. Im dortigen Trainingszentrum werden Besatzungen von Schiffen in Sachen Brandschutz und Brandbekämpfung geschult. „Jeder Seemann muss eine solche Ausbildung gemacht haben“, erklärt Samoiski, der den RecoverEBag und seine Einsatzmöglichkeiten im Mai dieses Jahres dort präsentierte. Künftig wird dessen Einsatz fester Bestandteil der GSSO-Schulungen sein.

„Bei einem Brand an Bord muss es schnell gehen“, so der Homburger Feuerwehrmann. Das System sei deshalb so konzipiert, dass ein geschulter Trupp von drei Einsatzkräften den Sack in drei bis vier Minuten einsatzklar hat. Gefüllt wird der RecoverEBag, der inzwischen auch als Patent angemeldet ist und rund 2000 Euro kostet, dann je nach Fahrzeuggröße mit rund 1500 Litern Wasser, auf See wird dabei Salzwasser verwendet.

Nicht, nur wenn das E-Auto brennt: RecoverEBag aus Bad Homburg ist auch für Verbrenner geeignet

Am Anfang der Entwicklung stand die Frage, wie man den Brand eines E-Autos in einer Tiefgarage am besten in den Griff bekommt. Denn auch dort herrschen beengte Verhältnisse, können große Container nicht zum Einsatz kommen. Bewährt hat sich der RecoverEBag mittlerweile zudem bei der Bergung von Autos mit konventionellem Antrieb. Als vor wenigen Wochen im Mittelstedter Weg ein Mercedes brannte, wurde der Wagen auch kurzerhand nach dem Löschen in den großen Sack gepackt und mit Schaum umhüllt, damit sich keine weiteren Benzindämpfe bilden konnten.

Bliebe noch zu klären, wer die Feuerwehrleute seinerzeit auf die ungewöhnliche Idee brachte. „Meine Tochter wollte ihren Bobbycar unbedingt mit zu Oma und Opa nehmen“, erzählt Samoiski und schmunzelt. Dann solle sie ihn halt einpacken, hat der Papa geantwortet. Als er das Kindergefährt dann in der Ikea-Tasche gesehen hat, war alles klar. (Matthias Kliem)

Der Bad Homburger Tierschutzverein alarmiert: „Vieles wird jeden Tag schlimmer.“