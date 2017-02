Mutmaßlicher Internetbetrüger im Zug festgenommen

Aschaffenburg/Limburg - Zivilfahnder der Bundespolizei haben in einem Zug bei Aschaffenburg einen mutmaßlichen Internetbetrüger aus Hessen verhaftet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, lagen gegen den 30-Jährigen gleich drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Limburg vor.

Er soll jeweils im Internet Waren angeboten haben, die er aber gar nicht besessen habe. Dennoch habe er sich von Kaufinteressenten das Geld überweisen lassen und sich dann damit aus dem Staub gemacht. Die Fahnder kontrollierten den Mann am Dienstag in einem Regionalexpress kurz vor Aschaffenburg. Noch im Zug klickten die Handschellen. Der Mann kam in Untersuchungshaft. (dpa)